Koronavirüsü ilk tespit eden doktor öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle can kayıparı artmaya devam ediyor.

Çin'deki basın kuruluşlarının duyurduğu habere göre, Aralık 2019'da "SARS benzeri" bir hastalık diyerek, koronavirüsüne karşı Çin halkını uyaran doktor Li Wenliang, bugün tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DHÖ) konuya ilişkin açıklama geldi. DHÖ yaptığı açıklamada, "Doktor Li'nin ölüm haberini üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verdi.

DİKKATE ALMADILAR

Wenliang, Koronavirüsünün ne kadar ciddi olduğunu fark etmiş ve halkı bilgilendirmişti.

Doktor Li Wenliang yerel sağlık otoritesi tarafından sorgulanmış ve daha sonra Wuhan polisi tarafından "sosyal medyada asılsız söylentiler yaymak" ve "sosyal düzeni ciddi şekilde bozmak" ile suçlandığı bir kınama evrağını imzalamak için polis merkezine çağrılmıştı.

12 OCAKTA HASTALIK BULAŞMIŞTI

Dr. Li, hastasından virüs bulaştıktan sonra 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılmış ve 1 Şubat'ta koronavirüsü bulaştığı doğrulanmıştı.

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