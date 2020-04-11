Koronavirüsü kullanan dolandırıcılardan 12 milyon dolarlık vurgun

Çin'in Vuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan zor durumda.

Küresel koronavirüs pandemisi, sadece dünya çapında sağlık sorunlarına ve ekonomik sorunlara neden olmakla kalmadı, aynı zamanda para ve kişisel bilgileri çalmak için durumdan yararlanan dolandırıcıların da artmasına neden oldu.

TOPLAMDA 12 MİLYON DOLAR ÇALDILAR

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), koronavirüsü kullanarak dolandırıcılık yapanlarla ilgili 15 binin üzerinde şikayet aldığını ve insanların bu yöntemlerle yaklaşık 12 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

EN YAYGIN DOLANDIRICILIK ALANLARI

Federal Ticaret Komisyonu'nun yayınladığır raporlara göre en fazla dolandırıcılk yapılan alanlar seyahat ve tatil oldu. İkinci sırada ise online alışverişler yer alıyor. Ayrıca bazı dolandırıcıların da insanlara sahte test kiti sattıkları tespit edildi.

Federal Ticaret Komisyonu, koronavirüsü tedavi ettiğini veya önlediği iddia edilen ürünleri satan satıcılara karşı da harekete geçti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi ise şu anda virüse karşı herhangi bir ilaç veya aşı olmadığına dair insanları uyarıyor.