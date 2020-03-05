Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Çinli e-ticaret devi Alibaba, koronavirüsü doktorlardan daha hızlı şekilde tespit edebilen yeni bir yapay zeka sistemi oluşturdu. 2017 yılında kurulan Alibaba Araştırma Enstitüsü Damo Akademi'si tarafından geliştirilen yapay zeka, koronavirüsü 20 saniye içinde tespit edebiliyor.

5 binden fazla onaylanmış koronavirüs vakası kullanılarak eğitilen yapay zeka, yüzde 96 doğruluk oranına ulaşmayı başardı.

İNSANLARDAN DAHA FAYDALI OLABİLİR

Doktorların koronavirüsü tespit etmek için uyguladığı testin süresi, zaman zaman 20 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ancak geliştirilen yapay zeka, bu işi yalnızca 20 saniyede yapıyor. Bu nedenle yeni sistemin, koronavirüs ile mücadelede insanlardan daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Alibaba, çok sayıda enfeksiyonun görüldüğü Hubei, Guangdong ve Anhui şehirlerindeki 100'den fazla hastanenin bu yapay zeka sistemini kullanacağını açıkladı.

Koronavirüsü saniyeler içerisinde tespit edebilmek, Çin'deki hastanelerde meydana gelen hasta yoğunluğunu da hafiftebilir.

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