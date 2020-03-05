taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0941
Euro
6.7881
Altın
1639.58
Borsa
112541.58
Gram Altın
320.977
Bitcoin
54308.02

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Alibaba, koronavirüsü yüzde 96 doğrulukla saniyeler içinde tespit edebilen yeni bir yapay zeka geliştirdi.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 11:44..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli e-ticaret devi Alibaba, koronavirüsü doktorlardan daha hızlı şekilde tespit edebilen yeni bir yapay zeka sistemi oluşturdu.  2017 yılında kurulan Alibaba Araştırma Enstitüsü Damo Akademi'si tarafından geliştirilen yapay zeka, koronavirüsü 20 saniye içinde tespit edebiliyor.

5 binden fazla onaylanmış koronavirüs vakası kullanılarak eğitilen yapay zeka, yüzde 96 doğruluk oranına ulaşmayı başardı.

yapay zeka

İNSANLARDAN DAHA FAYDALI OLABİLİR

Doktorların koronavirüsü tespit etmek için uyguladığı testin süresi, zaman zaman 20 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ancak geliştirilen yapay zeka, bu işi yalnızca 20 saniyede yapıyor. Bu nedenle yeni sistemin, koronavirüs ile mücadelede insanlardan daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Alibaba,  çok sayıda enfeksiyonun görüldüğü Hubei, Guangdong ve Anhui şehirlerindeki 100'den fazla hastanenin bu yapay zeka sistemini kullanacağını açıkladı.

ss

Koronavirüsü saniyeler içerisinde tespit edebilmek, Çin'deki hastanelerde meydana gelen hasta yoğunluğunu da hafiftebilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zekaKoronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden yapay zeka

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor
Koronavirüs nedeniyle küresel çapta hizmet veren birçok teknoloji firması, ürün tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşadı.
Çin'in Ay'ın diğer tarafına gönderdiği araç 400 metre ilerledi
Çin'in Ay'ın öteki tarafına gönderdiği uzay aracı, 400 metre yol katederek uyku moduna geçti.
Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı
Xiaomi'nin oyuncu telefonları Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'nun özelliklerini ve çıkış fiyatlarını sizler için derledik.
Çin'deki hastanelerde koronavirüse karşı robotlar kullanılıyor
Çin'deki hastanelerde kullanılan robotlar, koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı oluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
418
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
364
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
177
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
33
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
230
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor
174
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir