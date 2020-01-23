Koronavirüs son olarak Suudi Arabistan'da

Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan koronavirüs nedeniyle, 17 kişi hayatını kaybetti. Vücudunda virüs saptanan kişilerin sayısı ise 583'e ulaştı.

ORTA DOĞU'YA DA SIÇRADI

Çin, Tayland, Hong Kong, Makao, G.Kore, Japonya, ABD ve Tayvan'ın ardından Singapur Sağlık Bakanlığı ve Vietnam Sağlık Bakanlığı da ülkede koronavirüse rastlandığını doğrulamıştı.

Hindistan Devlet Bakanı ise Suudi Arabistan'da görevli Hintli bir hemşirenin, virüs taşıdığını açıkladı.

YARASADAN ŞÜPHELENİYORLAR

Daha önce virüsün, Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.

Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde, kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı.