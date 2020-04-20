Türkiye'nin dünyayı sarsan koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vakaların sayısının düştüğüne işaret etmesi, salgınla mücadelede hem devletin hem de vatandaşların giderek daha dikkatli ve duyarlı olduğunu gösteriyor.

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, BİZİM İÇİN EN ÖN SAFTA

Koronavirüs vakalarında birincil derecede tehdit altında olan sağlık çalışanları da hastalığa yakalandı. Kimi maalesef hayatlarını kaybederken, kimi de sağlıklarına kavuşarak yeniden görevlerinin başına döndü.

MÜCADELENİN KAHRAMANLARINDAN MESAJ VAR

112 Acil Servis'te çalışanlar da koronavirüse yakalananlar arasında. Virüsü yenerek sağlığına kavuşan sağlıkçılar, 'mücadeleye devam' diyerek hem moral verdi, hem de 'Evde Kalın' çağrısını yineledi.

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