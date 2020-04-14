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Koronavirüsü yenen sağlıkçılar, alkışlarla taburcu oldu

Tedavi sonrası koronavirüsü atlatan dört sağlık çalışanı, Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi.

İHA |
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Koronavirüsü yenen sağlıkçılar, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsle mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları bu hastalığı yakalanmakla da karşı karşıya kalıyor.

Koronavirüs tedavisi gören ve hastalığı atlatan dört sağlık çalışanı, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nden taburcu oldu.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde görevli asistan doktor Birol Balçın, taburcu olup ardından tekrar görevine başladı.

BAŞKA DOKTORA PLAZMA BAĞIŞLADI

Balçın, kendisi rahatsızlanmadan önce takip ettiği ve halen yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan başka bir doktora plazma bağışında bulundu. Genç doktor, bu hareketi ile alkış aldı.

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu VİDEO

"HEPSİ BİRER KAHRAMAN"

Taburcu olanlardan biri de Sultan Abdülhamid Han Hastanesi Anestezi Kliniği'nin genç asistan doktoru Burcu Sarı oldu.

Hakan Gedikoğlu adl doktor ve Gamze Fincan isimli hemşire de hastalığı atlatanlar arasında...

Hastane Başhekimi Ali Rıza Odabaş, "Hepsi birer kahraman. Aralarında taburcu olup görevine dönen de var. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kendisini taburcu ettik" dedi.

Koronavirüsü yenen sağlıkçılar, alkışlarla taburcu oldu

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