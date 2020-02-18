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Koronavirüsü yok edecek 2. doktor da öldü

Koronavirüs salgınını kontrol altına almaya çalışan Çin, virüsü yok edecek doktorlarını kaybetmeye başladı

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 10:44..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor..

Koronaviürsü kontrol altına alacak tüm doktorlar hayatını kaybediyor.

Hastalığın simge isimlerinden doktor Li Wenliang'in ölümü Çin'de vatandaşları yasa boğmuştu. koronavirüsü salgın haline gelmeden hastalarında görerek durumu keşfeden doktor Li Wenliang ülkesinde kahraman ilan edilmiş fakat sonrasında onun da koronavirüse yakalanmış olması derin üzüntü yaşatmıştı.

Koronavirüsü yok edecek 2. doktor da öldü

2. KİLİT İSİM DE ÖLDÜ

Çin bu sabah gelen bir haberle daha yıkıldı....

Ölümcül koronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir çaba gösteren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda...

Koronavirüsü yok edecek 2. doktor da öldü

KARANTİNADA EN ÖNEMLİ GÖREV ONDAYDI

Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Vuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu. Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü  karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.

Zhimming'in kaybı Çin halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Koronavirüsü yok edecek 2. doktor da öldü

KORKULAN OLDU, VİRÜS YÜZÜNÜ DOKTORLARA ÇEVİRDİ

Ayrıca, Hubei eyaletindeki Ezhou şehri Çin tıbbı hastanesinin eski müdürü Xu Depu'nun da geçen hafta perşembe günü virüsten öldüğü teyit edilmişti. Virüse bağlı semptomlar nedeniyle, dün yaşanan 93 ölümün ardından toplam ölü sayısı bin 868'e yükseldi.

Virüs dünya genelinde 72 bin 436 kişiye bulaşmış durumda...

Koronavirüsü yok edecek 2. doktor da öldü

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