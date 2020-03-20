Koronavirüsün ulaşamadığı yer: Uluslararası Uzay İstasyonu

İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, sürekli olarak astronotlara ev sahipliği yapıyor.

Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki BioServe Uzay Teknolojileri’nde araştırmacı Luis Zea, koronavirüs salgını esnasında bulunabilecek en güvenli yerin Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunu açıkladı.

Astronotların istasyona gönderilmen önce oldukça sıkı sağlık kontrollerinden geçirildiğini hatırlatan Zea, uyguladıkları kontrollerin herhangi bir salgının gerçekleşmesini engellediğini söyledi.

EKİP TEST SÜRECİNDEN GEÇİYOR

Luis Zea, “Ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmeden önce karantinaya alınıyor, muhtemel belirtiler için tetkik ediliyor ve teste tabi tutuluyor. Bu durum harika bir filtre işlevi görüyor.'' ifadelerini kullandı.

Araştırmacı, koronavirüsün yüzeylerde yalnızca kısa süre hayatta kalabileceğini hatırlatarak; virüs taşıyan bir kişinin, fırlatmadan önce uyguladıkları karantina sürecinde muhtemelen teşhis edileceğini belirtti.