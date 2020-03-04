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Koronavirüsün yaşa göre ölüm oranları

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüsün hangi yaş aralığındaki hastaları daha fazla etkilediğini gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 10:03..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, hızla bütün dünyaya yayılıyor.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu ölümcül virüsün hangi yaş aralığındaki insanları daha çok etkilediğine dair yeni bir rapor hazırladı.

11 Şubat 2020 verilerine dayanan ve 44 binden fazla hasta kaydından derlenen söz konusu raporda, ölüm oranının yaş ile doğru orantılı olduğu görülüyor.

koronavirüs

EN FAZLA YAŞLI İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR

Yukarıdaki rapor görseline baktığımızda, koronavirüsün genç yaştaki insanlara daha az zarar verdiğini görüyoruz. Ancak yaş ilerledikçe virüsün etkisini artırdığı ve yaşlı insanlarda görülen ölüm oranının daha fazla olduğu tespit edildi.

Rapora göre; özellikle diyabet, hipertansiyon ve kronik solunum hastalıkları görülen yaşlı insanların koronavirüsten daha fazla etkilendiği ortaya çıktı.

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Koronavirüsün yaşa göre ölüm oranları

Koronavirüsün yaşa göre ölüm oranları

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