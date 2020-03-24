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Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum

Etkisi hızla yayılan virüsten bugüne kadar 17 bine yakın kişi hayatını kaybederken, bir video ile koronaya karşı alınması gereken tüm önlemler anlatıldı.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 09:51..
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Dünyanın mücadele ettiği salgın, koronavirüs...

Çin'den yayıldı, etkisi altına almadığı ülke kalmadı. Ölü sayısı her geçen dakika artarken, net bir tedavi yöntemi bulunamadı.

Görülen vaka sayısı kadar tedavi olup, evlerine dönenler de bir hayli fazla...

KORONANIN YAYILMA SÜRECİ

Üzerinde çalışılan aşı tedavileri de tutarsa, dünyanın başına bela olan bu virüsten kurtulmak an meselesi...

Virüsün hayatımıza girmesi ve yayılma süreci ile ilgili bugüne kadar birçok açıklama yapıldı. Ancak ilk kez insan vücuduna etkisi bu denli net bir şekilde anlatıldı.

İşte o video:

Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum ViDEO

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