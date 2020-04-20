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Koronavirüsün yayıncılığa etkisi bir anketle açıklandı

Türkiye Yayıncılar Birliği, Koronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi başlıklı anketin sonucunu açıkladı: Birçok yayınevi faaliyetlerini yürütmeye ortalama 3 ay dayanabilecek!

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Koronavirüsün yayıncılığa etkisi bir anketle açıklandı

Türkiye Yayıncılar Birliği, Covid-19 salgınının yayıncılık ve paydaşları üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla üyeleri arasında “Koronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi” başlıklı bir anket yaptı ve sonuçlarını açıkladı. Anketi yanıtlayan yayınevleri satışlarının, adet bazında ortalama yüzde 63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresinin ortalama 3 ay olduğu sonucuna varıldı…

Bu süreçte sektörün kendi içinde dayanışmada olması gerektiğini yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, evde geçirilen vaktin okuyarak değerlendirilmesini, kitapların da özellikle zor günler geçiren kitabevlerinden alınması gerektiğini vurguladı…

Türkiye Yayıncılar Birliği, Koronavirüsün yayıncılığa etkisini anketle açıkladı

ANKETİN DETAYLARI

Koronavirüsün Yayıncılık Sektörüne Etkisi başlıklı anket, TYB tarafından üyelerine, salgın sebebiyle meydana gelen krizden yayıncılık sektörü ve paydaşlarının nasıl etkilendiğini, bu krizin yayıncılık faaliyetleri kapsamında kültür endüstrisi ve okurları nasıl etkileyeceğini tespit etmek amacıyla gönderdi.

O6-08 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşen ankette sorulardan birkaçı şöyleydi:

- “Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç başlığınız var?

- Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç adet kitabınız var?

- Koronavirüs sebebiyle iptal ettiğiniz kaç başlığınız var?”

Sorulara alınan yanıtlardan yola çıkarak sektörün geneline yapılan modelleme çalışmalarına göre:

- Basılan ama dağıtılamayan toplam başlık sayısının yaklaşık 1.695,

- Basılan ama dağıtılamayan toplam kitap adetinin yaklaşık 5.222.155,

- Yayınlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısının yaklaşık 3.890 adet olduğu tahmini olarak hesaplandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği, Koronavirüsün yayıncılığa etkisini anketle açıkladı

MEVCUT ÇALIŞANLAR HAKKINDA

Anketteki sorulardan biri de şuydu:

“Koronavirüs sebebiyle oluşacak süreçte mevcut çalışan pozisyonunuzu kaç ay daha sürdürmeyi planlıyorsunuz?”

Anketi yanıtlayan yayınevlerinin pek çoğunun mevcut çalışan pozisyonunda değişiklik düşünmediği, dayanabildiği kadar personeli ile birlikte olmaya çabalamayı hedeflediği görüldü.

Bununla birlikte anketi yanıtlayan 43 yayınevi 1-5 ay arası dayanacak gücü olduğunu belirtirken, 16 yayınevi 6-12 ay arası dayanabileceğini açıkladı. Kalan 17 yayınevi ise, herhangi bir öngörüde bulunamadığını ifade etti. ortalamaya göre ise, bu yayınevleri mevcut personel pozisyonunu koruyarak 3 ay daha faaliyetlerini yürütebilir sonucuna varıldı

Türkiye Yayıncılar Birliği, Koronavirüsün yayıncılığa etkisini anketle açıkladı

ANKETİN SONUCUNA GÖRE

Yapılan bu anket ve çalışmalar gösteriyor ki, kültür yaşamının önemli yapı taşlarından biri olan yayıncılık da, oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu kriz ortamının en az hasarla atlatılması için TYB, devletin açıkladığı tedbirler kapsamında kamu hizmeti yapan yayıncılar adına şu taleplerde bulunuyor:

- Kısa dönem çalışma ödeneğinden öncelikli ve ivedilikle yararlandırılması,

- Açıklanan KGF ve benzeri banka kredilerinden yararlandırılmasına öncelik verilmesi,

- Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı kitap alım bütçesi sırasında ve bankalardaki kredilendirme sırasında, çok zor durumda olan sektörün vergi borcu sorgulamasından muaf tutularak hareket edilmesi…

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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