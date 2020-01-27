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Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Çin medyasına göre, koronavirüsünden dolayı 80 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'ün üzerinde ise doğrulanmış vaka var.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 04:00..
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Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde insanlara bulaşarak tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsünden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor.

80 KİŞİ ÖLDÜ

South China Morning Post gazetesinin haberine göre ise, Çin genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükselirken, doğrulanan vaka sayısının 2 bin 500'ün üzerinde olduğu bildirildi.

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

ABD'DE 5 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, ABD'de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kaliforniya ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi. ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 5'e yükselmiş oldu.

ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

KORONAVİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

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