İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar.

UYARILARI HİÇE SAYDILAR

Sarıyer Zekeryaköy'de bulunan Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Orhan Keçeli Futbol Sahası'nda bir grup genç, önlemleri hiçe sayarak maç yaptı.

Dolayısıyla ne sosyal mesafe kuralı ne de "Evde kal" çağrıları dinlendi.

VİRÜSÜ DEĞİL, GÖRÜNTÜLENMELERİNİ DERT ETTİLER

Gençler, bir yandan kendilerini ve ailelerini, soktukları tehlikeyi umursamadan eğlenirken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdiler.

Koronavirüs uyarısına aldırmayıp halı saha maçı yaptılar