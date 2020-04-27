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Koronaya karşı uyarmıştı, Tekirdağlı esnaf kurtulamadı

Tekirdağ'da uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, koronavirüsten hayatını kaybetti. Engin Dağ'dan geriye korona virüs nedeniyle vatandaşları uyardığı video kaldı.

İHA |
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Koronaya karşı uyarmıştı, Tekirdağlı esnaf kurtulamadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve vatandaşlara bu salgına karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Dağ, yakalandığı hastalıktan kurtulamadı.

"EVDE KALIN" DEMİŞTİ

Engin Dağ, hastane odasından video çekerek “evde kalın” çağrısı yapmıştı.

Koronadan hayatını kaybeden vatandaş: Allah düşmanıma vermesin İZLE

"ALLAH DÜŞMANIMA VERMESİN"

İlçede uzun yıllar esnaflık yapan Dağ, “Günaydın değerli dostlar. Ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen lanet bir şey. Bu işin şakası yok. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben kendimi o kadar kollamama rağmen buna yakalandım. Lütfen dikkat edin, çok kötü bir şey. Allah'ın izniyle atlatacağım. Dualarınızı bekliyorum.” demişti.

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