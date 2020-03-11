Koronayı atlatan İngiliz hastalık sürecini anlattı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artarken, virüsü yenerek sağlığına kavuşanlar da var.

Çin'de yaşayan İngiltere vatandaşı Conor Reed, onlardan biri.

Koronavirüs salgını başladığında Vuhan kentinde bulunan Reed, yaşadığı süreci anlattı.

Koronavirüsü atlatan İngiliz: Kamyon çarpmış gibi oldum VİDEO

"OLAĞAN BİR SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ

En başta olağan bir soğuk algınlığı gibi başladığını söyleyen Reed, "Ardından grip ve zatürre geldi. Grip belirtileri gösterdiğimde kamyon çarpmış gibi oldum" dedi.

"KAMYON ÇARPMIŞ GİBİ OLDUM"

Reed 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre olmak üzere üç aşamada hastalığı atlattığını söylerken süreci "Soğuk algınlığı sırasında burun tıkanıklığı, sinüs sorunları ve öksürük vardı. Çok ciddi olmasa da rahatsız ediciydi. Grip belirtileri gösterdiğimde ise sanki bir kamyon çarpmış gibi oldum. Akciğerimin yarısını kullanamıyormuşum gibiydi. Sanki aldığım nefes yetmiyor, bir kese kağıdı içinde nefes alıp veriyormuşum gibi bir durumdaydım" sözleriyle dile getirdi.