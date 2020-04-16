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Koronayı yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı iddiası

Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs, yarasa yiyen köpekler aracılığıyla yayıldı.

Haber Merkezi |
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Koronayı yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı iddiası

Koronavirüsün, Çin'in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı konuşuluyor.

Kanada'da yapılan bir araştırma, yarasa yiyen sokak köpeklerinin virüsü yaymış olabileceğine işaret ediyor.

Ottawa Üniversitesi biyoloji bölümünde görevli öğretim üyesi Xuhua Xia, SARS-CoV-2'yle aynı koronavirüs ailesine ait 1.250'den fazla genom üzerinde inceleme yaptı.

YARASA YİYEN KÖPEK ARAŞTIRMASI

The Independent'ın haberine göre, Profesör Xia, yılanlarda ve pangolinlerde tecrit edilen virüsle SARS-CoV-2 arasındaki ayrışmanın çok fazla olduğunu belirtti.

VİRÜS, KÖPEKLERDE EVRİMLEŞTİ

Gözlemlerinin SARS-CoV-2'nin kökeni ve insana ilk geçişine dair yeni bir hipotezin oluşumuna imkan tanıdığını belirten Xia, "Bir yarasa koronavirüsü türü, bağırsağına bulaştığı köpekgillerde büyük ihtimalle hızla evrimleşti ve insanlara sıçradı." dedi.

Ancak, bazı araştırmacılar bulguları reddediyor.

Koronayı yarasa yiyen sokak köpekleri başlattı iddiası

"KÖPEK SAHİPLERİ ENDİŞELENMESİN" AÇIKLAMASI

Cambridge Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başkanı Profesör James Wood, Xuhua Xia'nın bu kadar hipoteze nasıl vardığını anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Profesör Wood, köpek sahiplerinin bu çalışmanın sonucundan dolayı endişe duyması gerektiğine inanmadığını ifade etti.

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