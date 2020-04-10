taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.692
Euro
7.3259
Altın
1686.95
Borsa
96316.68
Gram Altın
363.463
Bitcoin
46200.22

Koronayı yenip, alkışlarla taburcu oldular

Hatay'da, koronavirüs tanısı konulan E.C. ile H.Ş., tedavilerinin tamamlanmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronayı yenip, alkışlarla taburcu oldular

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin izole polikliniğine yüksek ateş şikayetiyle başvuran H.Ş. ile 27 Mart'ta aynı şikayetle hastaneye getirilen E.C.'nin yapılan tetkitler sonucu koronavirüs taşıdığı saptandı.

Hastaneye yatışı yapılan E.C. ile H.Ş., uygulanan tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

Hatay'da iki hasta, alkışlarla taburcu oldu VİDEO

ALKIŞLARLA TABURCU OLDULAR

Koronavirüsü yenen ve taburcu olmalarına karar verilen E.C. ile H.Ş.'nin hastaneden çıkışı sırasında sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

Hastane kapısından çıkan H.Ş.'nin elinde Kuran-ı Kerim olması dikkat çekti.

Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, alkışlarla taburcu oldu -2

"BU ZORLU SÜRECİ ATLATACAĞIZ"

Hastane kapısından çıkarken görüntülenen E.C. ise, "Bu zorlu süreçleri en kısa zamanda inşallah atlatacağız. Lütfen herkes evinde kalsın. Burada çok güzel baktılar bize. Hepiniz Allah'a emanet olun" diye konuştu.

E.C. ile H.Ş., kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, alkışlarla taburcu oldu -1

Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, alkışlarla taburcu oldu -3

Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, alkışlarla taburcu oldu -4

İlginizi Çekebilir
Fatih'te 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Polis ekiplerince tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 11 bin adet kaçak maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İstanbul'daki sağlık merkezi önünde test
Sultangazi'de sağlık merkezindeki görevlide virüs çıkmasının ardından, diğer çalışanlardan korona için örnekler kapıda alındı.
Burhan Amca'nın tedavisi Mersin'de devam edecek
Ordu'da zabıtaya verdiği nahif siparişle gönüllere taht kuran Burhan Amca, şeker hastalığı tedavisi için ailesinin yaşadığı Mersin'e gidecek.
Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Vatandaşlar, telefonlarına gelen kod ile maskelerini eczanelerden temin edebilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
996
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
353
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
224
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
254
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
253
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye korona yardımı
563
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir