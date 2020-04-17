İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir hafta süreyle koronavirüs tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, virüsü yenerek hastaneden taburcu edilmişti.

Havahan Karadeniz, 107 yaşında yakalandığı koronaya karşı verdiği savaşla, "dünyada bu hastalığı yenen en yaşlı insanlardan biri" olarak tarihe geçti.

KARANTİNA SÜRECİNE EVDE DEVAM EDİYOR

Karadeniz, şimdi ise doktorlarının belirlediği 14 günlük karantina süresini evinde tamamlıyor.

Evinde tek başına bu riskli süreci atlatmaya çalışan Karadeniz ile bir süre önce korona tadavisi gören torunu Ender Çırağ, sosyal mesafeyi de gözetip her türlü tedbiri alarak ilgileniyor.

Koronayı yenen asırlık çınar: Beslenmeme dikkat ederim ViDEO

BU YAŞINA KADAR AMELİYAT GEÇİRMEDİ

Doktorlarının bile iyileşme sürecini şaşkınlıkla izlediği Karadeniz'in, sağlığına kavuşmasındaki en önemli etken, iyi bir tedavi süreciyle birlikte güçlü bağışıklık sistemi.

Beslenmesine özen gösteren Karadeniz, kahvaltıda tereyağ, kaymak, bal, süt tüketiyor.

Kolestrol ve şeker rahatsızlığı olmayan Karadeniz, tatlı ve meyve tüketmeyi de çok seviyor. Bu yaşına kadar hiç ameliyat geçirmeyen Karadeniz, 107 yaşında olmasına rağmen çok iyi bir hafızaya sahip.

"BESLENMEME ÇOK DİKKAT EDERİM"

Hastaneye kaldığı süreç hakkında konuşan Karadeniz, "Gece uykum yoktu. O günlerimi anlatamam, gecelerimi anlatamam. O kadar üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, ileri yaşına rağmen bu hastalığı atlatabilmiş olmasına ilişkin, "Çok şükür iyi yaşadık. Bir hastalık geçirmedim. Tabii ki yaşlanınca her şey değişti. Çocuklarım bana ne pişirirse onunla besleniyorum. Beslenmeme çok dikkat ederim. Çocuklarımdan Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.