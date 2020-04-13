Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sevilen doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Selçuk Köse, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hastalıkla enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından biri oldu.

Hastaneye yatırılan Dr. Köse, 17 Mart'ta durumu ağırlaşınca yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı.

Durumu gittikçe kötüleşen ve verilen tüm destekleyici tedavilere rağmen hiçbir yanıt alınamayınca, Köse'ye dünyada da henüz deneme aşamasında olan mezenkimal kök hücre nakli uygulandı.

Koronayı yenen Dr. Köse, kızının doğum gününü kutladı VİDEO

Ancak bu tedaviden de tam olarak yanıt alınamadı. Bu kez sevenleri ve arkadaşları seferber oldu ve koronavirüs tedavisi için Çin'de de kullanılan ancak o tarihlerde henüz Türkiye'de bulunmayan 'Favipirapir' etken maddeli ilacı bulabilmek için duyurular yapıldı.

SON TESTİ 3 NİSAN'DA NEGATİF GELDİ

Dr. Selçuk Köse, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye'deki hastalarda kullanılmak üzere ithal edilen ve 23 Mart'ta Türkiye'ye de getirilen ilacın ilk verildiği hastalardan biri oldu.

Dr. Köse'nin 19 ve 21 Mart'ta sonuçları pozitif çıkan testleri 3 Nisan'da negatifi gösterdi. Geçen hafta solunum cihazından ayrılan, ancak durumu kötüleşince tekrar entübe edilen Dr. Selçuk Köse, 7 Nisan'da cihazdan tamamen ayrıldı.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM"

Normal servise alınan Dr. Köse, Edirne'de yaşayan kızı Tilbe Nil Köse ile cep telefonuyla görüntülü konuşarak, 14'üncü doğum gününü kutladı. Tilbe Nil, karşısında gördüğü babasına, "Bu kadar iyi beklemiyordum seni, vallahi çok iyi gözüktün" dedi.

Dr. Köse ise, "Ne yapıyorsun bir tanem. Ben iyiyim, ben çok iyiyim. Kurtuldum işte gördüğün gibi, koronavirüsü de yendim" dedi.

Tilbe Nil gözyaşları dökerek, "Alabileceğim en iyi doğum günü hediyesiydi gerçekten. Canım babam benim. Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.