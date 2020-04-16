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Koronayı yenen kadın dans ederek hastaneden çıktı

Koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken dans etti.

İHA |
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Koronayı yenen kadın dans ederek hastaneden çıktı

Koronayı yenen kadın dans ederek hastaneden çıktı

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül virüs korona, bugüne kadar 135 bin 661 can aldı.

Ancak bu virüse karşı direnenlerin sayısı daha fazla. Dünya genelinde 523 bin 295 hasta iyileşerek, taburcu oldu.

Onlardan birinin sevindirici haberi de Ankara'dan geldi.

SON TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, son koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

Korona virüsü yendi, dans ederek taburcu oldu İZLE

DANS EDEREK ÇIKTI

Sağlık çalışanları, taburcu olan hastayı alkışlarla uğurladı.Yaşlı kadın alkışlara, dans ederek karşılık verdi.

Mutluluğu yüzünden okunan kadın, "Koronavirüsü yendim de geldim." dedi.

Koronayı yenen kadın dans ederek hastaneden çıktı

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