Koronayı yenen kadını oynayarak yolcu ettiler

Koronavirüs testi pozitif çıkan 62 yaşındaki Meliha Kulakçı, 9 gün boyunca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gördü.
Sağlığına kavuşan Meliha Kulakçı, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde tedavi gördüğü odadan çıktı.
OYUN HAVALI VEDA
İyileşen hastalarını alkışlayan sağlık çalışanları ardından Kulakçı ile birlikte oyun havası oynadı.
Sağlık çalışanları iyileşen hastayla karşılıklı oynadı İZLE
Kulakçı bir süre oynadıktan sonra hastaneden ayrıldı.