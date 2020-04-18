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Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

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Sağlık çalışanları ve iyileşen hastayla karşılıklı oynadı

1 Koronayı yenen kadını oynayarak yolcu ettiler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir süredir tedavi olan Meliha Kulakçı, sağlığına kavuştu. Kulakçı, hastaneden güle oynaya çıktı.

2 Kütahya'da alkollü şahıs ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden şahıs, 1 kişiyi öldürürken, 2 kişi ise yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

3 Minibüsten çaldığı teybi, sahibinin evine bıraktı Aydın’da bir hafta önce minibüsün teybini çalan hırsız, bir hafta sonra çaldığı teybi minibüsün sahibinin evinin kapısının önüne bırakıp, gitti.

4 İspanya'da korona ölümleri 20 bini aştı İspanya'da bir günde 565 kişi daha koronavirüsten öldü.

5 Bursa'da sokağa çıkan 2 kişiye ceza kesildi Polis ekiplerince sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye 3 bin 182'şer lira para cezası kesilirken, 16 yaşındaki çocuk, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 Yeni iPhone SE'de ultra geniş bant çipi bulunmuyor 2020 iPhone SE modelinde, Apple'ın U1 Ultra Geniş Bant çipinin olmadığı ortaya çıktı.