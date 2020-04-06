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Koronayı yenen Resmiye Teyze beyin kanaması geçirdi

Sakarya'da koronavirüsü yenen yaşlı kadın, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi |
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Koronayı yenen Resmiye Teyze beyin kanaması geçirdi

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık,  umreden dönen oğlu ve geliniyle görüştükten sonra salgına yakalanarak hastanede bir süre tedavi gördü.

KORONAYI YENDİ, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yapılan son testlerin "negatif" çıkması sonucu evine taburcu edilen yaşlı kadının, beyin kanaması geçirerek, yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye Teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim." diyerek Işık’a şifalar diledi.

Koronayı yenen Resmiye Teyze beyin kanaması geçirdi

 

TEDAVİDEN SONRA UYARILARDA BULUNMUŞTU

Koronavirüsü yenerek evine taburcu edilen ve sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, "Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza sağlık versin, torunlarımın sağlığını istiyorum. Atlattık çok şükür." diyerek vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Sakarya'da 86 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

Koronayı yenen Resmiye Teyze beyin kanaması geçirdi

Koronayı yenen Resmiye Teyze beyin kanaması geçirdi

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