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Koronayı yenen sağlık çalışanları, görevlerine döndü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisi'nde görev yapan 4 sağlık personeli, koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine geri döndüler.

İHA |
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Koronayı yenen sağlık çalışanları, görevlerine döndü

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisi'nde görevli 1 doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı sağlık personeline, koronavirüs hastalığı belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan sağlık personelleri, çalıştıkları hastanede tedavi altına alındı.

Koronayı yenen sağlık çalışanları, görevlerine döndü

HASTANE YÖNETİMİ YALNIZ BIRAKMADI

Yeniden sağlıklarına kavuşan sağlık personellerini görevlerinin başına döndükleri ilk günde Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Prof. Dr. Kenan Karbeyaz, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Doç. Dr. Tufan Öge ve tüm hastane yönetimi yalnız bırakmadı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, yaptığı konuşmada, Eskişehir’de ilk vaka görüldükten 10 gün sonra ESOGÜ Hastanesi'nde ilk vakanın görüldüğünü, Üniversite Hastanesi olarak bu süreci daha kontrollü ve sakince yürüttüklerini belirtti.

Koronavirüs testi pozitif olup tedavi gören sağlık personellerine geçmiş olsun dileklerini ileten Karakılıç, sağlık personelinin koronayı rahat atlatmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, koronavirüs geçiren hastaların serumunda oluşan antikorların tedaviye ihtiyacı olan hastalara verilerek onların tedavi süreçlerinin kısaltılmasına destek olunabileceğini ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bununla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, konuşmasının sonunda teşekkürlerini ileterek görevlerine dönen sağlık personellerine çiçek takdim etti.

Koronayı yenen sağlık çalışanları, görevlerine döndü

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