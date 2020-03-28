Kadir Has Üniversitesi Rektörü koronavirüsü yendi

Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna korona teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, bir video çekerek yaşadıklarını anlattı.

"BU HASTALIĞI YENEREK DÜN TABURCU EDİLDİM"

Feyiz paylaştığı videoda, "13 Mart'ta yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendime. Test sonucu 18 Mart gece 02,30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03,30'da Haseki'ye kaldırıldım hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim." dedi.

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"LÜTFEN YUVANIZDA KALIN"

Dün, taburcu olduğunu belirten Feyiz, öğrencilerine ve vatandaşlara hitap ettiği videosunda evde kalın çağrısı yaptı.

Feyiz videoyu, "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." sözleriyle tamamladı.