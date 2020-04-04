Koronayla mücadele kapsamında İstanbul çıkışı kapatıldı

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

30 ŞEHİR GİRİŞ VE ÇIKIŞA KAPATILDI

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler" genelgesini 81 il valiliğine gönderdi.

Genelgeye göre 30 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı.

İstanbul çıkışı kapatıldı

İSTANBUL ÇIKIŞI KAPATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." dedi.

TEM Otoyolu Şekerpınar kavşağında Kocaeli, İstanbul il sınırında polisin kurduğu denetim noktasında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemleri aldı.

POLİS EKİPLERİ DENETİMLERE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle en çok koronavirüs vakasının ve can kaybının görüldüğü Orhanlı mevkinde yapılan denetimlerde, sürücülerden gerekli belgeler istenerek çıkışları yapıldı.

TOMA'nın da yer aldığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri destek sağlarken, araç içerisindeki vatandaşların ateşleri ölçüldü.