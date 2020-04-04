taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul çıkışı kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatılırken, denetimler sıklaştırıldı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul çıkışı kapatıldı

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

30 ŞEHİR GİRİŞ VE ÇIKIŞA KAPATILDI

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı, "Koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler" genelgesini 81 il valiliğine gönderdi.

Genelgeye göre 30 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı.

İstanbul çıkışı kapatıldı

İSTANBUL ÇIKIŞI KAPATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." dedi.

TEM Otoyolu Şekerpınar kavşağında Kocaeli, İstanbul il sınırında polisin kurduğu denetim noktasında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik önlemleri aldı.

POLİS EKİPLERİ DENETİMLERE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle en çok koronavirüs vakasının ve can kaybının görüldüğü Orhanlı mevkinde yapılan denetimlerde, sürücülerden gerekli belgeler istenerek çıkışları yapıldı.

TOMA'nın da yer aldığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri destek sağlarken, araç içerisindeki vatandaşların ateşleri ölçüldü.

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul çıkışı kapatıldı

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul çıkışı kapatıldı

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul çıkışı kapatıldı

Koronayla mücadele kapsamında İstanbul çıkışı kapatıldı

İlginizi Çekebilir
EBA TV'de ders anlatan eğlenceli öğretmen
İngilizce dersi veren öğretmenin kediyi anlattığı anlar sosyal medyada kısa sürede paylaşılarak beğeni gördü.
Koronavirüs ve plazma tedavisi SGK kapsamına alındı
Pandemi bakım hizmeti ve immün plazma tedarik ve uygulamalarını SGK geri ödeme kapsamına aldı.
Muğla'da eczaneye koronaya karşı ateş ölçer standı kuruldu
Salgın nedeniyle eczanesine ateş ölçer standı kuran iş yeri sahibi, müşterileriyle arasına 2 metre mesafe koyarak önlemler alıyor.
100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm
Bodrum'a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin yazlıkçı akın ederken, İstanbul'dan gelen bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
135
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
277
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
105
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
69
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
85
Hamdu Sena, Milli Dayanışma'ya 3 buzağı bağışladı
Hamdu Sena, Milli Dayanışma'ya 3 buzağı bağışladı
38
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir