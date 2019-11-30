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Korsan taksi aracını polisin üzerine sürdü

Ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan korsan taksiye polis, uyarı ateşi açtı.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 19:14..
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kapısında polis, şüphelendiği aracı durdurmak istedi.

Kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., polisin üzerine sürerek terminale doğru hareket etti.

UYARI ATEŞİ AÇILDI

Polis, uyarı ateşi açtı. Terminal çıkışına doğru yönelen otomobil, trafik nedeniyle kaldırıma çıktı. Kaldırımdan kaçmaya çalışan aracın lastiklerine polis ateş etti.

POLİS ARACINA İSABET ETTİ

Kurşunlardan biri de özel harekat polislerini taşıyan servis minibüsünün arka camına isabet etti.

Korsan taksi aracını polisin üzerine sürdü

KORSAN TAKSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kaçmak isteyen araç şoförü Yunus T. Tuzla Tepeören mevkiinde yakalanarak polis merkezine götürüldü. Aracın çekilmesinin ardından havalimanına giriş ve çıkışlar normale döndü. Yapılan ilk incelemede aracın korsan taksi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korsan taksi aracını polisin üzerine sürdü

Korsan taksi aracını polisin üzerine sürdü

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