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Korsan taksi kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Uşak'ta korsan taksi ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

DHA | 11.06.2019 - 03:51..
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden Uşak'a gitmekte olan Osman Ünal'ın (58) kullandığı korsan taksi Uşak-İzmir kara yolunun 10. kilometredeki Çınarcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek (41) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Korsan taksi kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

2 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada, sürücüler ile Ali Yıldırım (41),Hatice Özkan (73),Kadir Karaköse (58),Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun (58) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Havva Kart ile Mahmut Karakoyun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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