Korsan taksi kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden Uşak'a gitmekte olan Osman Ünal'ın (58) kullandığı korsan taksi Uşak-İzmir kara yolunun 10. kilometredeki Çınarcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek (41) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

2 ÖLÜ 5 YARALI

Kazada, sürücüler ile Ali Yıldırım (41),Hatice Özkan (73),Kadir Karaköse (58),Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun (58) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Havva Kart ile Mahmut Karakoyun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.