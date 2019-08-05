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Korsan taksi şoförü, hızlı gitmediği için öldürüldü

Belgrad Ormanı'nda bıçaklanmış olarak cesedi bulunan genç adamın, vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DHA | 05.08.2019 - 13:11..
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İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde bir erkek cesedi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, cesedin 33 yaşındaki Volkan Karakaya adlı kişiye ait olduğunu tespit etti.

BİRİ 18, DİĞERİ 15 YAŞINDA

Cinayetin yaşandığı gün Karakaya'nın aracına binen iki kişinin peşine düşen polis ekipleri, gerçekleştirilen operasyon ile Adem A.(18) ile Y.A.(15) adlı şüphelileri gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk büro Amirliği'nde yapıldı.

Korsan taksi şoförü, hızlı gitmediği için öldürüldü

HIZLI GİTMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, kendilerini Eyüpsultan'dan Belgrat Ormanı'na götürmesi için Volkan Karakaya ile 80 lira karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Ancak yolda giderken şüphelilerin Volkan Karakaya'dan hızlı gitmesini istedikleri, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin, aracın içinde çıkan kavga sonucu otomobilini yolun sağına çeken Volkan Karakaya'yı bıçakla öldürdükleri, ardından cesedi ormanlık alana sakladıkları belirlendi. Daha sonra öldürdükleri kişinin para ve cep telefonunu ile otomobilinin gasbeden şüphelilerin, olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

Korsan taksi şoförü, hızlı gitmediği için öldürüldü

TUTUKLANDILAR

Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden Adem A. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük olan Y.A. ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nden adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli de tutuklandı.

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