Korsan taksiler mesaj atmaya başladı

Uber yasaklandıktan sonra bölge bölge hizmet veren korsan taksiler, vergi vermeden çok ucuz fiyatlara hizmet veriyor.

Uber mi sarı taksi mi tartışması yeni bitmişken, korsan taksiler müşterinin kafasını karıştıracak hamleyi yaptı.

Korsan hizmet, sms yoluyla müşterilere konum ve fiyat bilgisi veriyor. Böylece müşterinin güvenini kazanıyorlar.

YARI FİYATINA HİZMET

Öyle ki bir korsan taksi; Bostancı'dan Sabiha Gökçen'e 45 TL'ye hizmet verdiğini söylerken, sarı taksilerde bu fiyat 110 lirayı buluyor.