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Korsanlar, Rus istihbaratının gizli projelerini yayınladı

Bilgisayar korsanları, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden 7,8 terabayt boyutunda veri çalarak bütün gizli projeleri ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 17:00..
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, çalışma bakımında KGB ve FBI'a oldukça benzer özellikler gösteriyor. Servisin çalışmalarının büyük bir kısmı, yurt içinde ve yurt dışında elektronik izleme sistemi içeriyor.

Siber korsanlar, uzun uğraşlar sonucunda Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) veri çalmayı başardılar. Toplamda 7,5 terabayt gibi oldukça büyük veri dosyaları ele geçiren korsanlar, böylelikle istihbarat servisinin üzerinde çalıştığı gizli projeleri de ortaya çıkardı.

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İNTERNET SİTESİNİ ELE GEÇİRDİLER

13 Temmuz tarihinde gerçekleşen saldırıda 0v1ru $ ismini kullanan bir siber saldırı grubu, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin anlaşmalı olduğu SyTech'in internet sitesine sızmayı başardı. Siteyi ele geçiren grup, ana sayfadan bir de gülümseyen surat ifadesi paylaşarak herkese mesaj verdi.

Hacker grubu siteden ele geçirdiği 7,5 terabayt boyutundaki veriyi, daha önce yine Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni hedef almalarıyla bilinen Digital Revolution isimli bir hacker grubuyla paylaştı.

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Olayın hızla yayılmasının ardından 0v1ru $ hacker grubunun, Twitter hesabı kapatıldı. Ancak, SyTech'in Rusya'da faaliyet gösteren internet sitesine hala erişim sağlanamıyor. Söz konusu saldırının, Rus istihbarat servisinin tarihindeki en büyük veri ihlallerinden biri olabileceği söyleniyor.

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