Kortizol nedir

Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı, diğer bir adı stres hormınu olan kortizol, vücudumuzda hayati öneme sahiptir.

Stres olarak tanımlanabilecek duygusal veya fiziksel tepkiler karşında aktive olan bu hormon, böyle anlarında vücudun vereceği reaksiyonları dengeleyerek düzenler.

HORMONUN DENGEDE OLMASI ÖNEMLİDİR

Vücudumuzdaki karbonhidrat, yağ ve protein kullanım şekillerini de yöneten kortizolun, birçok önemli görevi vardır. Enerjinin artmasını sağlayarak stresle başa çıkılmasına olanak vermesinin yanı sıra kan basıncını düzenler, uyku döngüsünü kontrol eder, iltihap oluşumunu indirmeye yardımcı olur.

Dengede olması durumunda enzimler ve organlarla uyum içerisinde işlevlerini yerine getiren kortizol seviyesi çeşitli nedenlerle yükselip alçalabilir.

KORTİZOL HORMONU YÜKSEKSE

Kortizol hormonunun seviyesinin normalin üzerinde olduğu durumlarda vücudumuz alarm verir. Aşırı stres ve baskı altında olmak, östrojen oranınında artış, kan şekeri düşüklüğü, çeşitli tümörler ve böbrek üstü bezlerindeki sağlık problemleri, bu hormonun artışına sebep olur.

Bu gibi durumlarda bedende kilo problemi, uyku düzensizliği, depresyon, yüksek tansiyon, tüylenme, cinsel isteksizlik, yüksek tansiyon, kemik ve eklem ağrısı, regl döngüsünde düzensizlik, cilt problemleri görülebilir.

KORTİZOL HORMONU DÜŞÜKSE

Verem, kan kaybı, AIDS, enzim bozukluğu, Adisson hastalığı gibi rahatsızlıkların olması ise, kortizol seviyesini düşürür.

Bunun sonucuna bedende bağışıklık sistemi problemleri, sindirim sorunları, aşırı terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk görülebilir.