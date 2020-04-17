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Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

Erzurum'da koronavirüsle mücadelede en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak için maske üretiliyor.

İHA |
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Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yapılıyor.

Erzurum'da çocuk evlerinde kalan yaşları 18 ila 23 arasında değişen 45 çocuk, "Biz de destek için varız" diyerek siper maske üretimine başladı.

ÇOCUKLAR, MASKE İÇİN KOLLARI SIVADI

Üretilen maskeler Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi çalışanları, güvenlik görevlileri ile Sosyal Hizmet merkezlerinden görev yapan personellere veriliyor.

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor ViDEO

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

GÜNDE 90-100 MASKER ÜRETİYORLAR

Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas, "Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak kurumumuz bünyesinde koruma altına bulunan çocuklarımızla maske üretimine başladık. Şu ana kadar 300 maske üretimi yaptık. Günlük olarak 90-100 maske yapabiliyoruz. Çocuklarımızın istekleri doğrultusunda böyle bir çalışmaya karar verdik. Çocuklarımızın her zaman ülkesinin ve milletimizin yanında olduklarının bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

HİJYEN TEDBİRLERİ ALINIYOR

Müdür Yardımcısı Nesrin Yeşilyurt ise, "Burada çocuklarımızla siperlikli maske üretimi yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımızı desteklemek ve çocuklarımızla böylesine bir farkındalık oluşturmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Gönüllü olarak çocuklarımız çalışıyoruz. Gerekli hijyen tedbirlerini alarak üretimimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

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