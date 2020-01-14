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Koruma altındaki dağ keçisini vuran 4 kişi yakalandı

Isparta’da koruma altındaki yavru dağ keçisini avlayarak başını kesenn 4 kişiye toplam 33 bin 984 lira ceza kesildi.

İHA | 14.01.2020 - 06:16..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, devlet avlağında koruma altındaki yaban keçisinin avlandığı bilgisine ulaşan DKMP Eğirdir Şefliği ile Jandarma ekipleri harekete geçti.

4 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ile birlikte hareket eden DKMP ekipleri, Sütçüler Çandır’daki Yazılıkaya Devlet Avlağı’ndan gelen silah sesi sonrasında gittikleri bölgede, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir aracın hızla uzaklaştığını fark etti. Ekiplerin takibi sonucu söz konusu araç bir işyeri önünde yakalandı.

KAFASI KESİK VAZİYETTE YABAN KEÇİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan araç içindeki 4 şahıs ile birlikte, yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet kafası kesik vaziyette yaban keçisi yavrusu ele geçirildi.

Koruma altındaki dağ keçisini vuran 4 kişi yakalandı

33 bin 984 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ekipler tarafından, yakalanan 4 kişiden her birine 2 bin 831’er lira olmak üzere, toplam 11 bin 324 lira kaçak avlanma cezası, vurulan yavru keçi için ise ayrıca 22 bin 660 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 984 lira cezai işlem uygulandı.

DKMP ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede, “Doğa Koruma ve Kontrol ekiplerimiz kaçak avcılıkla mücadele için 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir” denildi.

Koruma altındaki dağ keçisini vuran 4 kişi yakalandı

Koruma altındaki dağ keçisini vuran 4 kişi yakalandı

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