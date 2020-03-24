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Koşarak karşıya geçmek istedi, motosiklet çarptı

Antalya'da yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel, yolda savrularak ağır yaralandı.

DHA | 24.03.2020 - 17:23..
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Antalya'da Sakarya Bulvarı'ndan Otogar Kavşağı'na giden Adem Kaya'nın kullandığı 07 GMH 56 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmayıp koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e çarptı.

HEM SÜRÜCÜ HEM DE YAYA YARALNDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Tuncel ve Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Osman Tuncel'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sürücü Adem Kaya ise tedavisinin ardından ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Koşarak karşıya geçmek istedi, motosiklet çarptı VİDEO


Koşarak karşıya geçmek istedi, motosiklet çarptı

Koşarak karşıya geçmek istedi, motosiklet çarptı


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