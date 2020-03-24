Antalya'da Sakarya Bulvarı'ndan Otogar Kavşağı'na giden Adem Kaya'nın kullandığı 07 GMH 56 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmayıp koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e çarptı.
HEM SÜRÜCÜ HEM DE YAYA YARALNDI
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Tuncel ve Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Osman Tuncel'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Sürücü Adem Kaya ise tedavisinin ardından ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.
Koşarak karşıya geçmek istedi, motosiklet çarptı VİDEO