Koşarak karşıya geçmek istedi, motosiklet çarptı

1 Yaşlılara sokakta şiddet devam ediyor 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı olmasını fırsat bilen gençler, yaşlı bir amcayla daha adeta dalga geçti.

2 Edirne'de kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu Keşan'da, plasatik poşet içinde kafası kesilmiş halde ölü bulunan köpek için ekipler inceleme başlattı.

3 İsrail koronanın geçmesi için Mesih'i bekliyor Koronanın çözümü için sorulan bir soruya İsrail Sağlık Bakanı çözüm için "Mesih'i bekliyoruz" dedi.

4 Yaşlı adamı korkutan gencin cezası belli oldu Dışarı çıkma yasağı ilan edildikten sonra hastaneye giden yaşlı adamı korkutan şahıs 15 gün ev hapsi cezası aldı.

5 Bursa Büyükşehir'le evde yalnız değilsiniz Bursa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri yaşlıların market alışverişinden, sağlık hizmetlerine ve kişisel bakımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

6 Ageism nedir Herhangi bir bireye veya gruba yaşından dolayı yapılan ayrımcılık türüne verilen addır.