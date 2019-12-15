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Kosova Başbakanı askerlerle birlikte şınav çekti

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın, Kosova Güvenlik Gücü'nü ziyaretinde subaylarla beraber şınav çektiği görüntüler beğeni topladı.

DHA | 15.12.2019 - 07:03..
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1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'ndan Sırplara karşı gösterdiği mücadele nedeni ile halkın ‘Rambo’ diye andığı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, Kosova Güvenlik Gücü’nü (FSK) ziyaret etti.

Kosova Başbakanı askerlerle birlikte şınav çekti

Kosova Başbakanı askerlerle birlikte şınav çekti

KOSOVA ORDUSUNU DENETLEDİ

Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüşmesinin birinci yılı nedeniyle Priştine'deki Adem Yaşarı askeri üssünü ziyaret eden Başbakan Haradinay burada askerlere hitap etti, komutanlardan bilgi aldı.

Kosova Başbakanı askerlerle birlikte şınav çekti

51 YAŞINDAKİ BAŞBAKANDAN 50'DEN FAZLA ŞINAV

Askerler ile yemek de yiyen Haradinay ardından eğitim yapan subayların bulunduğu bölgeye gitti ve 2 subay ile beraber şınav çekmeye başladı. 51 yaşındaki Haradinay’ın gençlere taş çıkartan performansını etrafındakiler şaşkınlık ile izlerken, Haradinay’ın çektiği 50’den fazla şınav ile büyük alkış aldı.

Kosova Başbakanı askerlerle birlikte şınav çekti

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