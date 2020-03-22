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Kosova’da korona nedeniyle ilk ölüm

Ülkede vaka sayısı 31'e yükselirken, koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

AA | 22.03.2020 - 17:14..
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Kosova'da şu ana kadar toplam 567 kişi koronavirüs testine tabi tutulurken,  toplam 31 kişiye virüs tanısı konuldu.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Kosova Kamu Sağlığı Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Poduyeva şehrinin Dumnica bölgesinde korona tanısı konan 82 yaşındaki bir kişinin, bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu kişinin 16 Mart'ta Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği'ne kaldırıldığı belirtilen açıklamada, bunun ülkede korona nedeniyle ilk ölüm olduğu bildirildi.

Kosova’da korona nedeniyle ilk ölüm

VİRÜS AİLESİNE DE BULAŞTI

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kızı ve oğluna da koronavirüs bulaştığı aktarıldı.

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