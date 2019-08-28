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Kosova’da seçim kampanyası 25 Eylül’de başlıyor

Erken seçime yönelik bütçe onaylayarak kampanyaların 25 Eylül’de başlanmasına karar verildi.

İHA | 28.08.2019 - 05:55..
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Kosova Merkez Seçim Komisyonu, erken seçim bütçesini onayladı.

Merkez Seçim Komisyonu, seçim kampanyasının 25 Eylül’de başlayıp 4 Ekim’de sona ermesini kararlaştırdı. Komisyon, istifa eden hükümetten seçimlerin düzenlemesi için 5 milyon 698 bin euro talep etti.

KQZ Başkanı Valdete Daka, bugün bütçe başvurusunda bulunacaklarını belirterek, “Para yoksa bu kurum seçimlere yönelik çalışmalarına devam edemeyecek” uyarısında bulundu.

6 EKİM'DE

KQZ Şefi Enis Halimi ise, bütçe olmadan bugün itibariyle 42 gün kalan seçimlerin hazırlanmasında hiçbir prosedürün başlatılamayacağını söyledi.
Kosova’da erken seçimler 6 Ekim’de düzenlenecek.

Kosova’da seçim kampanyası 25 Eylül’de başlıyor

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