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Kosova’daki Mehmetçik’ten Suriye’deki Mehmetçik’e selam

Türk askeri, Suriye’de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik’e selama durdu.

İHA | 17.10.2019 - 17:11..
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Mehmetçik, sayısız sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kosava'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkenin kuzeydoğusundaki Vıçıtırın’da yenilenen şehir parkının açılışı yapıldı. Açılış sonunda Türk askeri, Suriye’de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik’e selama durdu.

Kosova’daki Mehmetçik’ten Suriye’deki Mehmetçik’e selam

25 ADET IHLAMUR AĞACI DİKİLDİ

En fazla Vıçıtırın çocuklarını sevindiren proje kapsamında yeni oyun parkı inşa edildi, açık alan spor aletleri kuruldu, mevcut elektrik direkleri ve elektrik hattının bakımı yapıldı, oturma bankları yenilendi, 25 adet ıhlamur ağacı dikildi, kırık parkeler değiştirildi.

Kosova’daki Mehmetçik’ten Suriye’deki Mehmetçik’e selam VİDEO

SURİYE'DE TÜRK ASKERİNE SELAM OLSUN

Törenin sonunda Kosova’da görev yapan Türk askeri, Suriye’de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik’e selama durdu.

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