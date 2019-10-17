Mehmetçik, sayısız sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi.
Kosava'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkenin kuzeydoğusundaki Vıçıtırın’da yenilenen şehir parkının açılışı yapıldı. Açılış sonunda Türk askeri, Suriye’de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik’e selama durdu.
25 ADET IHLAMUR AĞACI DİKİLDİ
En fazla Vıçıtırın çocuklarını sevindiren proje kapsamında yeni oyun parkı inşa edildi, açık alan spor aletleri kuruldu, mevcut elektrik direkleri ve elektrik hattının bakımı yapıldı, oturma bankları yenilendi, 25 adet ıhlamur ağacı dikildi, kırık parkeler değiştirildi.
Kosova’daki Mehmetçik’ten Suriye’deki Mehmetçik’e selam VİDEO
SURİYE'DE TÜRK ASKERİNE SELAM OLSUN
Törenin sonunda Kosova’da görev yapan Türk askeri, Suriye’de teröre karşı mücadele eden Mehmetçik’e selama durdu.