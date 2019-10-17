Kosova’daki Mehmetçik’ten Suriye’deki Mehmetçik’e selam

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili verilen karara yaptığı itirazı reddetti.

İzmit'te plan yapıp sevgilisine eşini öldürten kadın, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Sevgilisi ise "Rahmetli adam gibi adamdı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Resulayn'da kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliğin artırılması ve hayatın normale dönebilmesi için patlayıcı temizleme çalışmaları yapıyor.

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Bir hattı kapatmak borçtan kurtulmak için yeterli değil

Ev ya da cep telefonun aboneliğinizi sonlandırdığınızda o numara ya da şebekeyi sağlayan kurumla borçluluk ilişkiniz bitmiyor. Hiç borcu kalmayana kadar faturayı takip ederek ödemeniz gerekiyor.