taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9591
Euro
6.5557
Altın
1570.52
Borsa
119763.61
Gram Altın
301.046
Bitcoin
55036.82

Kosovalı liderden Kürdistan açıklaması:Bağımsız olmalılar

YPG'ye sempati duyduğunu söyleyen Kosovalı Lider Lirije Kajtazi, "Kürdistan’ın bağımsız olmasını umut ediyorum" dedi.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 15:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde bu kararı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye yer almıştı.

Zor zamanlarda Türkiye'nin yalnız bırakmadığı Kosova'dan küstah açıklamalar geldi...

Kosovalı liderden Kürdistan açıklaması:Bağımsız olmalılar

"KÜRDİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI İSİTİYORUM"

Rudaw'a konuşan Kosova Demokrat Birliği (LDK) Parlamenteri Lirije Kajtazi, “Biz bağımsız olarak muradımıza ulaştık ve dünyanın kalkınmasına katkı sunmaları için Kürdistan’ın da bağımsız bir devlet olmasını umut ediyorum” dedi.

Lirije Kajtazi YPG'ye karşı sevgi ve ilgisini dile getirerek, Kürtlerin DEAŞ’a karşı savaşta gösterdiği mücadeleye hayranlığını ifade etti.

Kosova bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden İbrahim Rugova’nın yakın arkadaşı olan Lirije Kajtazi,  bağımsızlık mücadelesi ve bağımsızlık sonrası tavsiyelerde de bulundu.

İlginizi Çekebilir
Meclis'e KPSS puanıyla eleman alımı olacak
Meclis idari teşkilatı kadrolarında çalışmak üzere aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alınacak.
Manisa'da koyunların depreme tepkisi
Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sırasında, koyunların korkuyla hareket ettiği o anlar kameraya yansıdı.
Sevgilisini aklamak için yaşlı kadını gasbettirdi
Bursa'da, temizliğe gittiği evden para çalmakla suçlanan sevgilisini aklamak için, ev sahibini gasbettiren şahıs ve suç ortakları yakalandı.
Doktoru darbetti, burs şartını kabul etti
Van'da özel hastanede görevli doktoru darbettiği öne sürülen E.Ö., soruşturma aşamasında, doktorun, 3 çocuğa toplam 7 bin lira burs verme şartını kabul ederek, yargılanmaktan kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

234
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

201
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

333
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

582
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

100
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

456
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir