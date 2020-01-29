Kosovalı liderden Kürdistan açıklaması:Bağımsız olmalılar

Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde bu kararı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye yer almıştı.

Zor zamanlarda Türkiye'nin yalnız bırakmadığı Kosova'dan küstah açıklamalar geldi...

"KÜRDİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI İSİTİYORUM"

Rudaw'a konuşan Kosova Demokrat Birliği (LDK) Parlamenteri Lirije Kajtazi, “Biz bağımsız olarak muradımıza ulaştık ve dünyanın kalkınmasına katkı sunmaları için Kürdistan’ın da bağımsız bir devlet olmasını umut ediyorum” dedi.

Lirije Kajtazi YPG'ye karşı sevgi ve ilgisini dile getirerek, Kürtlerin DEAŞ’a karşı savaşta gösterdiği mücadeleye hayranlığını ifade etti.

Kosova bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden İbrahim Rugova’nın yakın arkadaşı olan Lirije Kajtazi, bağımsızlık mücadelesi ve bağımsızlık sonrası tavsiyelerde de bulundu.