Kostümle korunmaya çalışan PKK'lı terörist öldürüldü

Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranırken etkisiz hale getirilen 'Agir' kod adlı terörist Uğur Arslan, JOPER timinin iki günlük zorlu pususu sayesinde ölü ele geçirildi.

İHA'LARA YAKALANMAMAK İÇİN YENİ YÖNTEMLERİ

Özellikle jandarmanın kullandığı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikleri için saklandıkları inlerinden çıkamayan teröristler, havadan yapılan gözetleme çalışmalarına yakalanmamak için farklı yöntemlere başvurmaya başladı.

'Pusucu' terörist, jandarmanın pususuna düştü



UZAY KOSTÜMÜNE BENZER GİYSİLER

Arslan'ın, dağdaki teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma ile pusu atma ve askeri birliklere sızma eğitimi verirken teröristlere uzay kostümüne benzer parlak renkli giysiler giydirdiği görüntüler ortaya çıktı.