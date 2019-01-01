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Kostümlerle denize girdiler

Muğla'da bir grup, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları yararına gerçekleştirilen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

AA | 01.01.2019 - 16:35..
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Çalış Childrens Charity (Çalış Çocuk Derneği) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda toplandı.

UZUN SÜRE DENİZDE KALDILAR

Hazırladıkları farklı kostümleri giyen vatandaşlar geri sayımın ardından denize girdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bir süre yüzen grubu çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kostümlerle denize girdiler

11 YILDIR FAALİYET YÜRÜTÜYORLAR

Dernek gönüllülerinden İngiliz Cathy Harrower, derneğin 11 yıldır Fethiye'de faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kostümlerle denize girdiler

HER YILIN BAŞINDA YAPIYORLAR

Yapılan etkinliklerde toplanan paraların çocuklara yardım için kullanıldığını aktaran Harrower, "Bu etkinlik her yeni yılın başında yapılıyor. Tüm yardım dernekleri davet ediliyor ve sponsorlarla etkinlik düzenleniyor. Çeşitli kostümlerle denize giriyorlar. Hem yardım dernekleri para kazanıyor hem de güzel bir yılbaşı etkinliği yapılıyor. Etkinliğe Türk, İngiliz Alman vatandaşlar katılıyor" diye konuştu.

Kostümlerle denize girdiler

Kostümlerle denize girdiler

Kostümlerle denize girdiler

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