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Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

MSB, Şanlıurfa'da yapılan koşu testinde rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

İHA | 28.06.2019 - 03:20..
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Şanlıurfa’da 26 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerimizin MSB tarafından şehit olduğu haberi verildi.

Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Şanlıurfa’da 26 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

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