Kot pantolon hırsızı kadın yakayı ele verdi

1 İlk askeri ücret toplantısı 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 2 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirtti.

2 Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı Padang kentindeki onlarca motosiklet taksicisi, faturalar ödenmediği için bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı.

3 Şi Cinping: ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediklerini ancak Washington yönetiminin ticari bir savaşa girmesi durumunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

4 Çekmeköy’de askeri alanda çıkan yangın söndürüldü Askeriyenin ormanlık kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

5 Türkiye'nin yüzde 74'ü dişlerini fırçalamıyor Uzmanlar, Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı açısından Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında daha çok eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

6 Davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla barışmak isteyen genç, meşale ve pankartlarla kız arkadaşının iş yerine gitti.