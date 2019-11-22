Kot pantolon hırsızı kadın yakayı ele verdi

Venezuelalı bir kadın, kot pantolon satan bir mağazaya girdi ve birer birer almak istediği ürünleri denemeye başladı.
Uzun süre kabinde bekleyen kadın, sonrasında hiçbir şey almadan çıkmak istedi.
Bu durum mağaza sahibini şüphelendirdi.
Kadını kabine yönlendiren mağazanın sahibi, soyunmasını istedi.
8 PANTOLONU ÜST ÜSTE GİYDİ
Önce bu isteğe karşı çıkan kadın, kaçamayacağını anlayınca üzerine giydiği kot pantolonları çıkarmaya başladı.
Mağaza sahibinin kayda aldığı görüntülerde, kadının üzerinden 8 adet pantolon çıktı. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.