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Kotra nedir

Kotra, çoğunlukla tek direkli gezinti ve spor için kullanılan, hafif deniz teknesine verilen addır.

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Türk Dil Kurumu (TDK) kotrayı; bir direkli, randası olan, ince gövdeli yelkenli olarak tanımlamaktadır.

KOTRA

Büyük bir yelkeninden ayrı olarak bir ya da iki flok bulunur kamaralıdır. İstanbul’da Karaağaç mezbahası kurulmadan önce, Anadolu yakası için Uzunçayır’daki, Rumeli yakası için Okmeydanı’ ve Sinanpaşa’daki ağıllara celep ve kasaplar kotra derlerdi. Her celebin malı, diğerlerine karışmaması için, ayrı kotralarda muhafaza edilirdi.

UZUN MESAİ GEREKTİRİYOR

Öte yandan genellikle mahkumların hapis süreleri boyunca hatıra olarak yaptıkları ince el emeği ürünüdür. İşçiliği biraz fazladır. Yapım aşaması uzun sürüyor.

SPOR VE GEZİNTİ İÇİN KULLANILIYOR

Kotra deyince günümüzde, sadece yelkenli tekneler akla gelir. Spor ve gezinti için kullanılırlar. Bu teknelerin arka tarafları çok batıktır. Fazla rüzgarlı havalarda alabora olmaması için, kotraların altında, ağır madenden yapılmış, salma denen bir çıkıntı bulunur.

Bu çıkıntı kotranın ağırlık merkezini aşağıya çeker, böylece devrilmesine mani olur. Yalnız kotralar, salmalarından dolayı, sığ ve kayalık yerlere yanaşamazlar. Eskiden savaş teknesi olarak kullanılan kotralar, günümüzde spor ve gezinti için kullanılmaktadır.

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