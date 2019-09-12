Kötü amaçlı yazılım tespit edilen 24 Android uygulama

Geçtiğimiz günlerde Android ve iOS'u detaylarıyla birlikte karşılaştırdığımız bir video yayınlamıştık. Bu videoda, özellikle güvenlik konusunda Android'in biraz daha geride kaldığından ve iOS'un bu konuda daha iyi olduğundan bahsetmiştik. İlgili videomuza aşağıdan göz atabilirsiniz.

ANDROID YİNE ŞAŞIRTMADI

Google'ın sahibi olduğu Android işletim sistemi, kötü niyetli kişilerin en çok kullandığı sistemlerin başında geliyor. Google, her ne kadar son zamanlarda güvenlik önlemlerini oldukça artırsa da söz konusu zararlı uygulamalar ile bir türlü baş edemiyor.

KULLANICILAR GİZLİCE ABONE YAPILIYOR

Google Play Store'da bulunan bazı uygulamalarda tespit edilen zararlı yazılım, kullanıcıları gizlice farklı farklı aylık ücretli abonelik sistemlerine kaydediyor.

HEDEF ÜLKELERDE TÜRKİYE DE VAR

Siber güvenlik araştırmacısı Aleksejs Kuprins, yaptığı açıklamada, söz konusu kötü amaçlı yazılımdan etkilenen ülkeler arasında; Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Almanya, Gana, Yunanistan, Honduras, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Kuveyt, Malezya, Myanmar, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Katar, Arjantin, Sırbistan, Singapur, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD'nin bulunduğunu açıkladı.

24 FARKLI UYGULAMADA TESPİT EDİLDİ

Söz konusu zararlı yazılıma sahip uygulamalar, toplamda 472 bin kez indirildi. Daha sonra olayın Google'a ulaşmasıyla, toplamda 24 farklı uygulama Google Play Store'dan kaldırıldı.

İşte zararlı yazılım bulunan 24 android uygulaması:

Advocate Wallpaper

Age Face

Altar Message

Antivirus Security – Security Scan

Beach Camera

Board picture editing

Certain Wallpaper

Climate SMS

Collate Face Scanner

Cute Camera

Dazzle Wallpaper

Declare Message

Display Camera

Great VPN

Humour Camera

Ignite Clean

Leaf Face Scanner

Mini Camera

Print Plant scan

Rapid Face Scanner

Reward Clean

Ruddy SMS

Soby Camera

Spark Wallpaper

Eğer bu listedeki uygulamalardan hehangi birini indirdiyseniz, hemen kaldırmanız gerekiyor. Ayrıca uygulamaların sizi herhangi bir aylık ücretli abonelik servisine kaydedip kaydetmediğini tespit etmek için, faturalarınızı ve kredi kartı ekstrenizi kontrol edebilirsiniz.

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