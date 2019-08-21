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Kötü koku gelen evde kalan gencin cesedi çıktı

Denizli'de ihbar üzerine Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olan 24 yaşındaki Muammer Koyuncuoğlu'nun evine gelen polis, gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

DHA | 21.08.2019 - 04:41..
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Pamukkale ilçesi, Siteler Mahallesbi Barbaros Caddesi Nurşah Apartmanı'nın dördünce katından kötü kokular yayıldığını fark eden apartman sakinleri polise ihbarda bulundu.

Kötü koku gelen evde kalan gencin cesedi çıktı

MUTFAKTA İPLE ASILI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine söz konusu apartmana gelen polis, kötü kokuların yayıldığı dairenin kapısını defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca itfaiyeden yardım talep etti. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekibi, 24 yaşındaki Muammer Koyuncuoğlu'nun mutfakta iple asılı şekilde cesedini buldu.

Kötü koku gelen evde kalan gencin cesedi çıktı

KESKİN KOKU NEDENİYLE MASKE TAKTILAR

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timinin evde yaptığı çalışma sonrası Koyuncuoğlu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedi almak için eve giren itfaiye ekipleri de keskin kokudan dolayı maske takmak zorunda kaldı.

10 GÜN ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Demire asılı halde cesedi bulunan Koyuncuoğlu'nun Pamukkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğu, en az 10 gün önce de kaldığı evde kendini iple tavana asarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kötü koku gelen evde kalan gencin cesedi çıktı

Kötü koku gelen evde kalan gencin cesedi çıktı

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