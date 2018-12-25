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Kourtney Kardashian eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

Kardashian kardeşlerin en büyüğü Kourtney, çocukları için eski eşi ve eski eşinin sevgilisiyle tatile çıktı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 07:36..
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Kourtney Kardashian üç çocuğunun babası Scott Disick ve 20 yaşındaki sevgilisi Sofia Richie ile birlikte tatile gitti.

Kourtney Kardashian eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

KOURTNEY'İN RAHATLIK SEVİYESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kourtney çocukların babasıyla vakit geçirmesi için böyle bir karar aldı. Ayrıldıktan sonra da aralarında sus sızmayan ikili yine de herkesi şaşırttı. Kourtney ve Sofia'nın samimi halleri dikkat çekti; iki ünlü isim şezlonglarda yan yana uzanıp, bolca sohbet edip gülüştü.

KIZIN BABASI KORKUYOR

"Hello" şarkısıyla efsaneleşen Lionel Ritche'nin kızı olan Sofia'nın ailesinin bu ilişkiyi onaylamadığı biliniyor. Richie, seks bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Disick ile kızının ilişkisinden rahatsız olduğunu söylemişti. Disick'in, kızına zarar vereceğinden korktuğunu itiraf etmişti.

Kourtney Kardashian eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

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