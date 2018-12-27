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Kourtney Kardashian Kendall Jenner'ın yatak odasına girdi

Elinde cep telefonuyla yatağında uzanan Kendall, Kourtney’nin ‘Noel baba gelmiş’ sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 07:12..
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Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Los Angeles'taki malikanelerinde milyon dolarlık bir noel partisi düzenledi. Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, anneleri Kris Kardashian'ın katıldığı partiye sadece yakın dostları Paris Hilton, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve John Leggend gibi isimler de geldi.

"KENDALL NOEL BABA GELMİŞ"

Noel kutlamasının sabahında elinde cep telefonuyla davetlilerin odasına dalan Kourtney Kardashian o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kourtney'nin girdiği odalardan biri de Kendall'ın odasıydı. Yatakta elinde cep telefonuyla uzanan Kendall, 'Noel baba gelmiş' sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

Kourtney Kardashian Kendall Jenner'ın yatak odasına girdi

Kourtney Kardashian Kendall Jenner'ın yatak odasına girdi

Kourtney Kardashian Kendall Jenner'ın yatak odasına girdi

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