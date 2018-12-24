Köy çocuklarının ilk 'beyazperde' heyecanı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 7 eğitimci tarafından bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunda oluşturulan sinema salonunda, ilçeye bağlı köydeki okullarda eğitim gören çocuklar ilk kez "beyazperde" ile tanıştırılıyor.

900 ÖĞRENCİ FİLM İZLEDİ

Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, eski Şube Müdürü Fehmi Doğan, Ulaş Anaokulu Müdürü Burak Şahinaslan ve 4 öğretmenden oluşan eğitimcilerin, hiç sinemaya gitmeyen öğrenciler için geçen yıl Ulaş Anaokulu'nun kullanılmayan deposunda oluşturdukları sinema salonu, köy çocuklarını ağırlamaya başladı.

Eğitimcilerin hiçbir destek almadan, inşaatlardan ve çeşitli yerlerden temin ettikleri malzemelerle, kendi emekleriyle oluşturdukları sinema salonunda, bugüne kadar köy okullarında eğitim gören 900 öğrenci film izledi.

SİNEMA ORTAMINI ARATMADI

Son olarak Karacalar Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 30 öğrenci, sabah okulda buluştuktan sonra, servisle Ulaş ilçesine getirildi. Öğrenciler, öğretmenlerin diktiği minderlerin üzerinde patlamış mısır eşliğinde, ilk kez sinemada film izlemenin keyfini çıkardı.

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden önce görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan'a anaokuluna kazandırdığı sinema salonu için teşekkür etti.

"EĞİTİM BİLİŞİM AĞI"

Sinema salonunda birincil amaçlarının, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitici videoları çocuklarla buluşturmak olduğunu dile getiren Gül, "EBA'yı etkin ve verimli kullanmak adına güzel olduğunu düşünüyorum. İlçe merkezindeki öğrencilere hizmet verirken, köylerimizden gelen öğrencilerimize de burada sinema izlettiriyoruz. Bu şekilde Ulaş'a güzel bir hizmet kazandırdık. Her okuldan öğrencilerimiz geldi, 900'ün üzerinde öğrencimiz burada film ve eğitici videolar izledi." diye konuştu.

Gül, ilk kez sinema deneyimi yaşayan öğrencilerin, Okul Aile Birliği'nin katkılarıyla köylerden servislerle alındığını ve film bittikten sonra da tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.

ATIL MALZEMELERDEN SİNEMA

Ulaş Anaokulu Müdürü Burak Şahinaslan da "İlk geldiğimizde bulunduğumuz bölüm depo olarak kullanılıyordu. Karanlık bir alandı, burayı değerlendirmeyi düşündük ve sinema salonu fikri ortaya çıktı." dedi.

İmam Hatip Lisesi inşaatından kalan malzemeleri kullandıklarını belirten Şahinaslan, şunları kaydetti:

"Minderleri kendimiz diktik. Alçı boyama işlemlerine öğretmenlerimiz yardım etti. Ses sistemini de bir öğretmen arkadaşımız hibe etti. Başkalarının kullanmadığı şeyleri bir araya getirerek sinema salonu oluşturduk. Civar köylerden, ilçeden getirmediğimiz öğrenci kalmadı. Okullarda başarılı olan sınıfları da ödüllendiriyoruz. Onları buraya getiriyoruz. EBA'yı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Veli katılımlarını burada yapıyoruz, seminerler düzenliyoruz, toplantı salonu olarak da kullanıyoruz, çok amaçlı bir salon oldu. Bütün ilçeye hitap ediyor. Etkin bir şekilde kullanıyoruz."

Şahinaslan, her hafta bir köy okulundan öğrencileri ilçeye getirerek, sinemayla tanıştırdıklarını ifade etti.

Karacalar Köyü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İrem Karacalar ise, sinemada ilk kez film izlediği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.