Köy kahvaltısından zehirlenen kayınvalide öldü

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 5 Haziran sabahı, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir restoranda ailece köy kahvaltısı yapan Sertaç Özdemir (41) ile kayınvalidesi Meryem İlhan (78), mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

KAHVALTIDAN 4 GÜN SONRA ÖLDÜ

Aynı yerde kahvaltı eden bir başka müşteri de yine aynı şikayetle hastaneye götürüldü. Zehirlenme belirtisi gösteren Özdemir ve İlhan ile adı açıklanmayan üçüncü kişi, tedavi altına alındı. Taburcu edilerek evine gönderilen Meryem İlhan. zehirlenme olayından 4 gün sonra yeniden fenalaştı. Yakınları tarafından ikinci kez hastaneye götürülen İlhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece hayatını kaybetti.

İFADELERİ ALINDI

İlhan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, halen hastanede tedavi altında tutulan Sertaç Özdemir, "Bayramın ikinci günü ailem ve akrabalarımla kahvaltıya gittik. Güzel zaman geçirdik. Aradan birkaç saat geçtikten sonra mide bulantısı başladı. Yedi, sekiz saat sonra daha da fenalaştık. Hastaneye geldik. Kayınvalidemi dün gece kaybettik. Hem jandarma hem polis, tahkikat başlattı. İfademizi aldılar." dedi.

SERBEST KALDI

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan restoran sahibi H.K. ise çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

"OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMADI"

İddialar üzerine restoran adına açıklama yapan İşletme Müdürü Eylül Koç, "Ramazan Bayramı'nda 3 bin müşterimizi restoranımızda ağırladık. Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bayramda ya da bayram haricindeki tüm zamanlarda işletmemizde tüm gıda ürünlerinin her an denetimleri yapılıyor. Barkod sistemiyle ürünlerimiz takip ediliyor. Son kullanma tarihli ürünlere karşı hassasiyetle denetim yapılıyor. Öte yandan kullandığımız ürünlerin kalitesine, çalışanlarımızın hijyen anlayışına güveniyoruz. Olayın ardından Tarım İl Müdürlüğü'nden, Sağlık Bakanlığı'ndan ve bazı kurumlardan denetime geldiler. Tüm incelemeleri yapıp, numune ürünler aldılar. Olumsuz hiçbir bulguya rastlanmadı. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyoruz ancak işletmemize yönelik iddiaları kabul etmiyoruz." diye konuştu.